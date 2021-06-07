Прямой эфир

В Логойском районе бесправник сбил 63-летнего пешехода, он скончался на месте

07 июня 2021 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За прошедшие выходные, 5 и 6 июня, в Минской области произошло два серьезных ДТП. Один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе бесправник сбил 63-летнего пешехода, он скончался на месте-1

Одна из аварий случилась 5 июня на автодороге Минск – Дзержинск. 39-летний минчанин ехал в направлении столицы и неправильно выбрал скорость. Не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате пострадал 58-летний пассажир. Госпитализация ему не потребовалась. Вторая авария, в отличие от первой, со смертельным исходом.

В Логойском районе бесправник сбил 63-летнего пешехода, он скончался на месте-4

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
6 июня около 03:20 в деревне Засовье Логойского района 30-летний местный житель, не имея водительского удостоверения (ранее был лишен), управляя автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двигающегося по левой обочине по ходу движения пешехода, который был обозначен световозвращающим элементом в темное время суток. В результате ДТП 63-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха у водителя было 1,24 промилле.

В Логойском районе бесправник сбил 63-летнего пешехода, он скончался на месте-7

За выходные задержано 44 нетрезвых водителя, 8 из них – по сообщениям граждан. Также пресечено 70 фактов управления транспорта лицами, которые не имеют на это право.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Решил перебежать на красный. На Немиге автомобиль сбил пешехода
07 июня 2021 14:17

Решил перебежать на красный. На Немиге автомобиль сбил пешехода

В Минске трамвай выехал на красный и столкнулся с Nissan
07 июня 2021 14:05

В Минске трамвай выехал на красный и столкнулся с Nissan

Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка
07 июня 2021 13:43

Поскользнулась и упала в воду. В Крупском районе утонула девочка