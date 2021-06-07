В Логойском районе бесправник сбил 63-летнего пешехода, он скончался на месте

Новости Беларуси. За прошедшие выходные, 5 и 6 июня, в Минской области произошло два серьезных ДТП. Один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий случилась 5 июня на автодороге Минск – Дзержинск. 39-летний минчанин ехал в направлении столицы и неправильно выбрал скорость. Не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате пострадал 58-летний пассажир. Госпитализация ему не потребовалась. Вторая авария, в отличие от первой, со смертельным исходом.

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

6 июня около 03:20 в деревне Засовье Логойского района 30-летний местный житель, не имея водительского удостоверения (ранее был лишен), управляя автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двигающегося по левой обочине по ходу движения пешехода, который был обозначен световозвращающим элементом в темное время суток. В результате ДТП 63-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха у водителя было 1,24 промилле.