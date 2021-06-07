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Решил перебежать на красный. На Немиге автомобиль сбил пешехода

07 июня 2021 14:17
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Новости Беларуси. На Немиге пешеход решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В результате попал под колеса автомобиля.

Решил перебежать на красный. На Немиге автомобиль сбил пешехода-1

ДТП произошло рано утром. Машина двигалась по Немиге в направлении проспекта Победителей.

Решил перебежать на красный. На Немиге автомобиль сбил пешехода-4

Пешехода доставили в больницу. ГАИ проводит проверку.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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