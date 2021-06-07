Решил перебежать на красный. На Немиге автомобиль сбил пешехода

Новости Беларуси. На Немиге пешеход решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В результате попал под колеса автомобиля.
Новости Беларуси. На Немиге пешеход решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В результате попал под колеса автомобиля.
ДТП произошло рано утром. Машина двигалась по Немиге в направлении проспекта Победителей.
Пешехода доставили в больницу. ГАИ проводит проверку.