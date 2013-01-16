Водитель эвакуатора сбил водителя троллейбуса прямо на пешеходном переходе

Новости Минска. Водитель эвакуатора сбил водителя троллейбуса. Такой казус произошел сегодня на улице Седых прямо напротив диспетчерской станции по Калиновского, 105.

Шофер рогатого транспорта как раз направлялся после рабочей смены домой. Но дойти без последствий не получилось. На мужчину наехали прямо на пешеходном переходе. Водитель троллейбуса получил черепно-мозговую травму легкой степени и ушибы.

ГАИ столицы предупреждает: беспечность на дорогах может стоить жизни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.