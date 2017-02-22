Во время штурма пытался уничтожить следы: видео задержания минских фальшивомонетчиков

Новости Беларуси. Джентльмены неудачи. В Минске задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых белорусских денег.

Подозрительные 20-рублевки начали выявлять в начале 2017 года.

«Всплывали» поддельные банкноты при пересчете денежной выручки в магазинах, маршрутных такси, киосках. Почти одновременно стало известно о 19 таких фактах. Следствие вышло на злоумышленников, которые включили нелегальный денежный станок.

Сбывал купюры неработающий, ранее неоднократно судимый 26-летний минчанин.

Вскоре правоохранители задержали и его подельника.

Оперативный сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

Была установлена дача где, находилось производство фальшивых белорусских денежных знаков. Во время штурма подозреваемый пытался уничтожить следы, спалить купюры. Компьютер был включен, на нем висели образцы купюр, которые он изготавливал. Стоял принтер, были разложены листы, сушились. На них был нанесен определенный состав, чтобы купюры были более похожи на настоящие.

Познакомились подозреваемые в социальных сетях. Настоящего имени изготовителя сбытчик не знал.

По вопросам нелегального «бизнеса» встречались на улице. Доход делили 50 на 50.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Не проведи сотрудники БЭП это задержание, однозначно можно было бы ожидать всплеска преступности по линии фальшивомонетничества. Потому что наряду с 20-ми, которые уже были в обороте, на компьютере задержанного сотрудники обнаружили эскиз 100-рублевой купюры, которая наверняка в ближайшее время должна была бы быть пущена в оборот.

Сыщики говорят о высоком качестве изготовления фальшивок.

И по словам задержанного, и по той информации, которой располагают оперативники, количество фактов сбыта поддельных купюр исчисляется десятками.

Злоумышленникам удалось сбыть порядка 200 купюр.

Следствие полагает, что фальшивки все еще могут находиться в обороте. Поэтому обращайте внимание на купюры номиналом в 20 рублей.

Особая примета подделок – одинаковый серийный номер: СК 8-38-79-76.

Если у себя в кошельке вы обнаружите подобную банкноту, то вашего звонка ждут в Следственном комитете. Правоохранители рассчитывают в ближайшее время найти все фальшивки и изъять из их оборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.