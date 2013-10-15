Во время одного из главных религиозных праздников мусульман в Ираке и Афганистане произошли теракты. Есть жертвы, десятки человек ранены

Новости мира. Мощный взрыв на севере Ирака. Погибли около десятка человек. Свыше 20 получили ранения.

По информации местной полиции, инцидент произошел в городе Киркук, когда люди выходили из мечети после утренней молитвы. Мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-байрам. По мнению наблюдателей, в это время в стране может обостриться ситуация, связанная с конфликтом между шиитской и суннитской общинами.

Первый день Курбан-байрама взрывом встретили и в Афганистане. Теракт произошел в мечети, расположенной в провинции недалеко от столицы страны. В результате погибли несколько человек. В том числе один из крупных местных чиновников. Еще около 20 местных жителей получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.