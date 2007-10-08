Во Вьетнаме "большая вода"

Стихию принес в прошлую среду тайфун "Лекима". Дома сотен тысяч жителей вьетнамских деревень все еще остаются под водой. Жертвами наводнения здесь стали 67 человек. Основной удар пришелся на прибрежные провинции. Здесь разрушено свыше 100 тысяч жилых домов. Десятки рыболовецких судов потоплены, выведены из строя линии электропередачи. Сейчас в пострадавших районах идут спасательные и восстановительные работы. По заявлению властей Вьетнама, нынешнее наводнение - одно из самых мощных за последние 45 лет.