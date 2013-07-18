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Владельцу моторной лодки, по вине которого погибли 5 человек, предъявлено официальное обвинение

18 июля 2013 08:34
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Новости Беларуси. Владельцу моторной лодки, который управлял судном в день трагедии на озере Белое, предъявлено официальное обвинение. По данным следствия, у водителя отсутствовали документы о  регистрации лодки, кроме того, во время катания судно оказалось перегружено вдвое больше положенного. При этом все пассажиры находились без спасательных жилетов. 

Трагедия на озере Белое произошла 14 июля. Во время катания десяти человек, в том числе пятерых детей, моторная лодка перевернулась. Добраться до берега удалось лишь шестерым. Две женщины и три ребенка утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Утопления

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