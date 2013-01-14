В Жлобине 20-летняя женщина-бармен торговала марихуаной прямо на рабочем месте

Новости Беларуси. Женщина-бармен из Жлобина оказалась наркодиллером. На своем рабочем месте 20-летняя девушка успевала торговать не только напитками, но и марихуаной. В баре сотрудники милиции обнаружили тайник с наркотиком.

В последствии оказалось, что наркобизнес буфетчицы – дело семейное: марихуаной приторговывал и муж. Дома у любителей сделать деньги на травке нашли 400 граммов готового к реализации наркопродукта. При том, что крупной считается партия уже в 100 граммов.

Теперь супругам-наркодиллерам грозит до 13 лет лишения свободы каждому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Андронов, оперуполномоченный Жлобинского РОВД:

Муж заготавливал данное наркотическое средство, сушил по месту жительства, приводил в пригодное для употребление состояние, то есть измельчал, после чего реализацией кроме мужа занималась также его жена, которая работала в одном из кафе барменом. Муж ей привозил наркотики на работу, а она с рабочего места продавала среди своих знакомых.