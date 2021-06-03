В Жабинке за деструктивную деятельность задержали 12 человек

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители выявили очередную оппозиционную деструктивную группу. Задержаны 12 человек. Все они жители Жабинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди не только состояли в околофутбольном фанатском движении, но и оказались причастными к хулиганству и вандализму над госсимволами. Подтверждением этому стала найденная во время обысков у экстремистов незарегистрированная атрибутика, форма правоохранителей и даже оружие.

Александр Лаврукович, начальник брестского управления ГУБОПиК МВД:

В целях стабилизации региональной обстановки сотрудниками ГУБОПиК во взаимодействии с ОМОН на территории города Жабинки Жабинковского района в мае текущего года проведено не менее 25 обысков. Задержаны в административном порядке восемь лиц, пятеро из которых являются представителями околофутбольного молодежного движения неонацистской направленности. Четверо лиц задержаны по подозрению в совершении преступлений. Хочу отметить, что молодые романтики совершают свои противоправные действия под влиянием Telegram-каналов.