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В Жабинке за деструктивную деятельность задержали 12 человек

03 июня 2021 06:36
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители выявили очередную оппозиционную деструктивную группу. Задержаны 12 человек. Все они жители Жабинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жабинке за деструктивную деятельность задержали 12 человек-1

Молодые люди не только состояли в околофутбольном фанатском движении, но и оказались причастными к хулиганству и вандализму над госсимволами. Подтверждением этому стала найденная во время обысков у экстремистов незарегистрированная атрибутика, форма правоохранителей и даже оружие.

В Жабинке за деструктивную деятельность задержали 12 человек-4

Александр Лаврукович, начальник брестского управления ГУБОПиК МВД:
В целях стабилизации региональной обстановки сотрудниками ГУБОПиК во взаимодействии с ОМОН на территории города Жабинки Жабинковского района в мае текущего года проведено не менее 25 обысков. Задержаны в административном порядке восемь лиц, пятеро из которых являются представителями околофутбольного молодежного движения неонацистской направленности. Четверо лиц задержаны по подозрению в совершении преступлений. Хочу отметить, что молодые романтики совершают свои противоправные действия под влиянием Telegram-каналов.

В Жабинке за деструктивную деятельность задержали 12 человек-7

В МВД также отметили, что работа по выявлению организаторов и координаторов незаконных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов и подстрекателей продолжается.

# Милиция Беларуси # происшествия # Александр Лаврукович # Фотофакт

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