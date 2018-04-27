В Воложинском районе трактор загорелся в поле: фотофакт

Новости Беларуси. Спасатели Воложинского района ликвидировали возгорание трактора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Техника вышла в поле, там и случился пожар. Водитель не пострадал.

Такое на в Минской области случается крайне редко. Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, сотрудники МЧС проводят инструктажи со специалистами хозяйств и обращают внимание на соблюдение противопожарного режима.

Денис Жилко, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Наступило время, когда аграриям надо максимально быстро провести посевную кампанию. Наша задача – помочь им максимально безопасно эту задачу выполнить. Сегодня мы организовали мониторинги всех предприятий. На мониторингах проводим осмотр места проведения работ, помогаем обеспечить пожарную безопасность, смотрим за средствами пожаротушения. В обязательном порядке проводим инструктаж о мерах пожарной безопасности.