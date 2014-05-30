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В Волгограде школьник повесился из-за провала на ЕГЭ по русскому языку

30 мая 2014 13:04
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Новости России. 16-летний школьник пошел на отчаянный шаг из-за неудачной, как ему показалось, сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.

Валерий Басинский из поселка Заречный Жирновского района переживал, что может не справиться с заданиями. Вечером, уже после испытания, он позвонил лучшему другу и сказал, что повесится из-за несданного экзамена.

Тело Валерия на дереве в лесном массиве недалеко от посёлка обнаружили одноклассники.

Погибший мальчик, как сообщают российские СМИ, из благополучной семьи. Его мама работает в нефтяной компании. Валерий по окончанию школы мечтал стать юристом.

Родители не понаслышке знают: экзамены для их детей – всегда стресс. Как совладать с ним и не допустить трагедии? Ответ вы узнаете из программы «Здравствуйте, доктор!» (видео).

# происшествия # Самоубийство

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