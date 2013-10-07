Прямой эфир

В Витебске ветер снес автобусную остановку и вынес ее на проезжую часть

07 октября 2013 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске ветер снес автобусную остановку. В результате она оказалась на проезжей части. К счастью, никто не пострадал. Однако все могло закончится куда более печально. Отсюда в будние дни школу отправляется около полусотни детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины ЧП сейчас выясняются. По словам очевидцев, павильон установили пару дней назад, однако, по всей видимости, как следует не закрепили. Ведь и ветер накануне был не очень сильный – около 10 метров в секунду.

# происшествия # Ураганы

Другие новости рубрики

Все новости
На встрече байкеров в одном из клубов Калифорнии неизвестный открыл стрельбу. 1 человек погиб, более 10 ранены
07 октября 2013 06:57

На встрече байкеров в одном из клубов Калифорнии неизвестный открыл стрельбу. 1 человек погиб, более 10 ранены

Теракт в Ираке около школы и полицейского участка. 15 человек, в том числе 10 детей, погибли
06 октября 2013 12:54

Теракт в Ираке около школы и полицейского участка. 15 человек, в том числе 10 детей, погибли

В Кении назвали имена боевиков, которые напали на торговый центр в Найроби
05 октября 2013 18:59

В Кении назвали имена боевиков, которые напали на торговый центр в Найроби