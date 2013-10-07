В Витебске ветер снес автобусную остановку и вынес ее на проезжую часть

Новости Беларуси. В Витебске ветер снес автобусную остановку. В результате она оказалась на проезжей части. К счастью, никто не пострадал. Однако все могло закончится куда более печально. Отсюда в будние дни школу отправляется около полусотни детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины ЧП сейчас выясняются. По словам очевидцев, павильон установили пару дней назад, однако, по всей видимости, как следует не закрепили. Ведь и ветер накануне был не очень сильный – около 10 метров в секунду.