В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года

Новости Беларуси. В Витебске начался суд над водителем патрульной машины, которая в апреле 2017 года врезалась в маршрутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло на перекрестке. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся, пострадали четыре пассажира, в том числе 7-летний ребенок.