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В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года

12 января 2018 14:38
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Новости Беларуси. В Витебске начался суд над водителем патрульной машины, которая в апреле 2017 года врезалась в маршрутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года-1

ДТП произошло на перекрестке. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся, пострадали четыре пассажира, в том числе 7-летний ребенок.

В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года-4

Как установило следствие, водитель патрульной машины внутренних войск двигался с проблесковыми маячками, но без звуковой сигнализации на запрещающий сигнал светофора. Скорость движения составила без малого 90 км/час. Водитель служебного автомобиля – 23-летний уроженец Ушачского района – свою вину признал. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

# происшествия # Авария в Витебске # Фотофакт

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