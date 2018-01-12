В Витебске начался суд над водителем машины ГАИ, который врезался в маршрутку в Витебске в апреле 2017 года

Новости Беларуси. В Витебске начался суд над водителем патрульной машины, которая в апреле 2017 года врезалась в маршрутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске начался суд над водителем патрульной машины, которая в апреле 2017 года врезалась в маршрутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП произошло на перекрестке. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся, пострадали четыре пассажира, в том числе 7-летний ребенок.
Как установило следствие, водитель патрульной машины внутренних войск двигался с проблесковыми маячками, но без звуковой сигнализации на запрещающий сигнал светофора. Скорость движения составила без малого 90 км/час. Водитель служебного автомобиля – 23-летний уроженец Ушачского района – свою вину признал. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.