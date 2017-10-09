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В Витебске школьник прострелил ребенку руку из пневматического оружия

09 октября 2017 09:14
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Новости Беларуси. 7 октября школьник прострелил руку 12-летнему мальчику из пневматического оружия.

По информации УВД Витебского облисполкома, житель Витебска обратился в милицию и рассказал, что неизвестный ранил его ребенка пулей от пневматического оружия.

Было установлено, что преступление совершил 15-летний подросток, который стрелял из окна по компании детей, которая пряталась от дождя под навесом. Делал старшеклассник это ради развлечения.

Оружие, из которого стрелял школьник, принадлежало его отцу и находилось в квартире в открытом доступе. Правоохранителями были изъяты пневматические пистолет и винтовка, оптический прицел и коробки с пулями.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Весной нынешнего года в Городке 24-летний мужчина стрелял в компанию молодых людей из пневматического оружия – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство

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