В Витебске из-за подозрительного рюкзака была оцеплена территория возле «Макдональдса»

Новости Беларуси. 7 марта около семи вечера в Витебске была оцеплена территория возле «Макдональдса» из-за бесхозного рюкзака.

По информации УВД Витебского облисполкома, о подозрительном рюкзаке милиционерам сообщил прохожий. Бесхозная сумка лежала рядом с мусорными баками неподалёку от ресторана быстрого питания.

К месту происшествия сразу же прибыли спасатели, медики и сапёры. Опасную зону оцепили правоохранители. Территория была изучена сапёрами и служебными собаками. Ничего опасного обнаружено не было. После этого было проверено содержимое рюкзака. Внутри находились разные вещи и студенческие конспекты.