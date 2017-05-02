В Вилейском районе после тушения пожара в частном доме обнаружили тело 56-летнего мужчины

Новости Беларуси. 56-летний мужчина погиб на пожаре в Вилейском районе. Вызов спасателям поступил из села Людвиново в первой половине дня. На место выехали 5 пожарных расчетов. Одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем.

После ликвидации возгорания сотрудники МЧС в одной из комнат на кровати нашли тело хозяина.

Известно, что в доме он жил один. А вот что стало причиной, пока выснять не удалось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.