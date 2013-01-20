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В Украине нашли двух белорусов, заблудившихся в лесу

20 января 2013 12:26
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Новости Украины. В Украине нашли двух белорусов, заблудившихся в лесу. Молодые люди позвонили спасателям с просьбой о помощи ночью 19 января. Они сообщили, что потерялись и замерзают в лесу в Волынской области.

На поиски отправились спасатели вместе с пограничниками. Белорусов удалось найти только утром. Их доставили в ближайший населенный пункт и вызвали врачей. Пострадавшим с обморожениями оказана медицинская помощь. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мытюк, начальник службы гражданской защиты Ратновского района (Украина):
Поступил звонок в 12 часов ночи. Две машины (одна пограничного наряда, одна МЧС) выехали на границу. Искали их 2 часа 50 минут. Нашли за 1 км от государственной границы. Один уже под деревом сидел, засыпал. Второй еще ходил. Сейчас состояние стабильное, нетяжелое. Обморожены ноги.

# происшествия # Происшествия в лесу

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