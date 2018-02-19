В убийстве 29-летней гражданки Бангладеш в Витебске подозревается гражданин Турции

Новости Беларуси. 8 февраля в Витебске правоохранителям сообщили о пропаже 29-летней гражданки Бангладеш.

По сведениям УСК по Витебской области, чтобы найти пропавшую, был проведён осмотр её места проживания и изучены видеозаписи камер наблюдения. Также выяснялось, с кем общалась девушка.

10 февраля стало известно, что к пропаже гражданки Бангладеш имеет отношение 34-летний гражданин Турции.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Он указал сотрудникам милиции, что спрятал тело в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района Витебска.

Место происшествия было осмотрено. Изъяты следы и вещественные доказательства. Будет проведён ряд экспертиз. В крови убитой алкоголь не обнаружен.

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