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В убийстве 29-летней гражданки Бангладеш в Витебске подозревается гражданин Турции

19 февраля 2018 08:26
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Новости Беларуси. 8 февраля в Витебске правоохранителям сообщили о пропаже 29-летней гражданки Бангладеш.  

По сведениям УСК по Витебской области, чтобы найти пропавшую, был проведён осмотр её места проживания и изучены видеозаписи камер наблюдения. Также выяснялось, с кем общалась девушка.  

10 февраля стало известно, что к пропаже гражданки Бангладеш имеет отношение 34-летний гражданин Турции.  

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:  
Он указал сотрудникам милиции, что спрятал тело в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района Витебска.  

Место происшествия было осмотрено. Изъяты следы и вещественные доказательства. Будет проведён ряд экспертиз. В крови убитой алкоголь не обнаружен.  

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемый заключён под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.  

Зимой 2018 года в Могилёве был убит пенсионер. 

Его тело пролежало в квартире три недели – здесь подробнее.  

# происшествия # Убийство # Ольга Шкуратова

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