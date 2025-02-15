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Журналистов Первого канала атаковали в Курской области

15 февраля 2025 09:16
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ВС Украины атаковали съемочную группу Первого канала на территории села Черкасская Конопелька в Курской области, пишет РИА Новости.

Журналистов Первого канала атаковали в Курской области-1

В СК РФ информировали, ВСУ посредством БЛА осуществили сброс взрывного устройства на группу корреспондентов, занятых в подготовке репортажа.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, при атаке пострадал оператор Юрий Шолмов. Предварительно известно, что у мужчины – «минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма».

# Международная политика

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