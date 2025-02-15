Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая

США ввели против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.
США ввели против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
По словам президента США Дональда Трампа, ни одним другим американским лидером в таких масштабах пошлины не вводились.
В Министерстве коммерции КНР назвали действия Штатов «типичным проявлением односторонности и протекционизма», и призвали Вашингтон вернуться на верный путь многосторонней торговой системы, отказавшись от ментальности «игры с нулевой суммой».