Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая

США ввели против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

По словам президента США Дональда Трампа, ни одним другим американским лидером в таких масштабах пошлины не вводились.

В Министерстве коммерции КНР назвали действия Штатов «типичным проявлением односторонности и протекционизма», и призвали Вашингтон вернуться на верный путь многосторонней торговой системы, отказавшись от ментальности «игры с нулевой суммой».