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Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая

15 февраля 2025 08:59
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США ввели против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая-1

Фото: Pinterest

По словам президента США Дональда Трампа, ни одним другим американским лидером в таких масштабах пошлины не вводились.

В Министерстве коммерции КНР назвали действия Штатов «типичным проявлением односторонности и протекционизма», и призвали Вашингтон вернуться на верный путь многосторонней торговой системы, отказавшись от ментальности «игры с нулевой суммой».

# Международная политика # Дональд Трамп

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