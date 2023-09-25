В Турции произошла авария с участием белорусов

Сразу несколько трагических новостей пришло из Турции. Здесь произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате аварии погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу несколько трагических новостей пришло из Турции. Здесь произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате аварии погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробностей инцидента пока нет. Известно, что посольство нашей страны поддерживает контакт с медучреждением, правоохранительными органами Турции, родными и близкими пострадавших белорусов.
Ранее стало известно о гибели еще одной нашей соотечественницы.