Прямой эфир

В Турции произошла авария с участием белорусов

25 сентября 2023 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сразу несколько трагических новостей пришло из Турции. Здесь произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате аварии погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции произошла авария с участием белорусов-1

Подробностей инцидента пока нет. Известно, что посольство нашей страны поддерживает контакт с медучреждением, правоохранительными органами Турции, родными и близкими пострадавших белорусов.

Ранее стало известно о гибели еще одной нашей соотечественницы.

# Гибель туристов # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Слониме из-под песчаного завала спасли 9-летнего мальчика
18 сентября 2023 10:53

В Слониме из-под песчаного завала спасли 9-летнего мальчика

Получил более 33 тысяч BYN – сотрудника Добрушского фарфорового завода задержали за взятки
14 сентября 2023 09:24

Получил более 33 тысяч BYN – сотрудника Добрушского фарфорового завода задержали за взятки

Погибший на Эльбрусе белорус был главой попечительского совета «Динамо-Джуниверс»
13 сентября 2023 13:45

Погибший на Эльбрусе белорус был главой попечительского совета «Динамо-Джуниверс»