В столице Сомали взорвался самолет, перевозивший боеприпасы. 4 человека погибли

Новости Сомали. В столице Сомали взорвался военно-транспортный самолет. ЧП произошло в международном аэропорту Могадишо. Борт, прибывший из Эфиопии, перевозил боеприпасы. Взрыв произошел буквально через несколько секунд после приземления.

На момент ЧП в самолете находилось 6 человек. По предварительной информации, четверо из них погибли. Двух удалось спасти.

В настоящее время самолет горит. Пожарные пока не могут локализовать возгорание. Аэропорт закрыт. Подробности инцидента выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.