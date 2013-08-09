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В столице Сомали взорвался самолет, перевозивший боеприпасы. 4 человека погибли

09 августа 2013 11:53
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Новости Сомали. В столице Сомали взорвался военно-транспортный самолет. ЧП произошло в международном аэропорту Могадишо. Борт, прибывший из Эфиопии, перевозил боеприпасы. Взрыв произошел буквально через несколько секунд после приземления.

На момент ЧП в самолете находилось 6 человек. По предварительной информации, четверо из них погибли. Двух удалось спасти.

В настоящее время самолет горит. Пожарные  пока не могут локализовать возгорание.  Аэропорт закрыт. Подробности инцидента выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Возгорание самолета

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