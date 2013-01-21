В США подросток расстрелял всю свою семью

Новости США. Очередной случай массового расстрела в США. 15-летний подросток в штате Нью-Мексико убил всю свою семья. Сначала он застрелил отца, а затем его жертвами стали мать, 9-летний брат и 2 маленькие сестры. Имя мальчика, совершившего зверскую расправу, не называется.

Это далеко не первый случай стрельбы в США. Большой общественный резонанс вызвала трагедия в начальной школе в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил 20 детей и шестерых взрослых. Уже завтра специальная комиссия представит Президенту перечень возможных мер по ужесточению контроля за обращением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.