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В США подросток расстрелял всю свою семью

21 января 2013 11:22
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Новости США. Очередной случай массового расстрела в США. 15-летний подросток в штате Нью-Мексико убил всю свою семья. Сначала он застрелил отца, а затем его жертвами стали мать, 9-летний брат и 2 маленькие сестры. Имя мальчика, совершившего зверскую расправу, не называется.

Это далеко не первый случай стрельбы в США. Большой общественный резонанс вызвала трагедия в начальной школе в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил 20 детей и шестерых взрослых. Уже завтра специальная комиссия представит Президенту перечень возможных мер по ужесточению контроля за обращением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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