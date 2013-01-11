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В США подросток открыл стрельбу из дробовика прямо в школе

11 января 2013 08:10
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Новости США. Очередная стрельба в США. На этот раз - в калифорнийском городе Тафт. На преступление пошел 16-летний школьник.

Прямо в учебном заведении подросток прицельно выстрелил из дробовика в одного из одноклассников, который был позже госпитализирован в критическом состоянии. После этого юноша выстрелил в другого ученика, но промахнулся. Все это время сотрудники школы пытались успокоить юношу. Спустя некоторое время  он сложил оружие.

Как раз сегодня начинается судебный процесс над «колорадским стрелком». На скамье подсудимых - Джеймс Холмс. В июле минувшего года он открыл огонь по посетителям кинотеатра в городе Аврора во время премьеры фильма о Бэтмене.

 Жертвами трагедии тогда стали 12 человек, около 60-ти получили ранения.  25-летнему преступнику грозит смертная казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Стрельба

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