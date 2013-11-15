В США пассажир выпал из самолёта в океан с высоты 610 метров

Новости США. Пассажир легкомоторного самолёта выпал в океан у побережья американского штата Флорида. Инцидент произошёл на высоте 610 метров.

Согласно сайту LiveATC, который предоставляет данные переговоров авиадиспетчеров, лётчик, управлявший самолётом, трижды передал наземным службам Майами сигнал бедствия. «У меня открыта дверь, и выпал пассажир. Я в шести милях от аэропорта», – доложил лётчик.



Поиски пассажира в четверг до окончания светового дня вели полицейские вертолёты и катера береговой охраны. Поисковые мероприятия продолжились и в пятницу утром. По мнению сотрудников местной полиции, шансы, что мужчина после падения с такой высоты остался жив, минимальны.

Напомним, летом этого года курьёзный случай произошёл в Беларуси. Парень выпал из открытого багажника внедорожника прямо на ходу. Кадры с видео-регистратора на своей страничке в социальной сети разместил очевидец. Причем на записи видно, что молодые люди явно получают удовольствие от такого путешествия. Как долго белый внедорожник колесил по городским улицам с открытым багажником, неизвестно. Однако в какой-то момент один из пассажиров не смог удержаться и на полном ходу выпал из автомобиля. Благо, водитель следующей за ними машины успел затормозить (смотрите видео).