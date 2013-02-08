В США ожидается сильнейшая за последние 30 лет снежная буря «Немо»

Новости США. В США ждут сильнейшую за последние 30 лет снежную бурю. Ураган «Немо», по прогнозам синоптиков, обрушится в основном на Нью-Йорк, Бостон и Чикаго. Буря придет во второй половине дня и продлится почти сутки.

Синоптики прогнозируют, что может выпасть более 60 см снега. Буря будет сопровождаться порывами ветра до 65 км/ч и значительным понижением температуры воздуха.

Аэропорты Нью-Йорка уже отменили около двух тысяч рейсов. Мэр призвал горожан оставаться дома. В Бостоне закрыты все школы. Запрещена парковка в центре города.

В магазинах выросли очереди за питьевой водой, свечами и фонариками. Американцы еще помнят последствия урагана «Сэнди». Он унес жизни более 100 человек, тысячи жителей остались без крыши над головой. Ущерб от урагана составил более 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.