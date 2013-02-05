В США освободили 5-летнего мальчика, которого неделю удерживал в бункере вооруженный мужчина

Новости США. В США благополучно завершилась драма с захватом в заложники ребёнка. В штате Алабама вооружённый мужчина почти неделю удерживал в бункере 5-летнего мальчика.

29 января 65-летний ветеран войны во Вьетнаме Джим Ли Дайкс напал на школьный автобус, смертельно ранил водителя и похитил одного из детей. После чего он забаррикадировался с пленником в самодельном бункере, который построил возле своего дома. Всю неделю полицейские вели с похитителем переговоры. Но когда стало ясно, что ситуация заходит в тупик, полицейские пошли на крайние меры.

Подземное сооружение пришлось брать штурмом. В ходе спецоперации ребенок не пострадал, похититель - убит.

О мотивах поступка Дайкса до сих пор ничего неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.