В США легкомоторный самолета упал на жилой дом. Погибли 3 человека

Новости США. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета на жилой дом в США. Авиакатастрофа произошла в городе Палм Кост штата Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незадолго до крушения пилот сообщил о неисправности воздушного судна и попытался посадить его в ближайшем аэропорту. Но не дотянул. Лайнер буквально рухнул на жилой дом. На земле жертв удалось избежать. За считанные секунды до трагедии пикирующий самолет увидела женщина, которая жила в этом здании, и успела выскочить через окно.

Предыдущее авиа-ЧП в США случилось всего два дня назад. В штате Алабама подростки угнали небольшой самолет, который вскоре потерпел крушение. Погибли три человека.