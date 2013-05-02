В США 5-летний мальчик застрелил 2-летнюю сестру

Новости США. Детские разборки в США привели к трагедии. На юге Кентукки пятилетний мальчик случайно застрелил двухлетнюю сестру. Винтовку маленькому убийце подарили на день рождения. Она стояла в комнате, где играли дети.

Мама двоих малышей в этот момент находилась на кухне. Она объяснила полицейским, что дарить оружие — это семейная традиция. Кстати, винтовка произведена фирмой, которая выпускает оружие специально для детей. Можно приобрести розовый, оранжевый или синий пистолет. Слоган компании - «Моя первая винтовка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.