В США 25-летняя учительница приговорена к 10 годам за секс с учениками

Новости США. Рейчел Бауэр из города Франкстон (штат Техас) занималась сексом с несовершеннолетними мальчиками у себя дома. Как стало известно, кроме того, женщина отправляла им свои «обнаженные фотографии».



Жертвами стали трое мальчиков – 14, 16 и 17 лет.

Свою вину Рэйчел Бауэр признала.

Ближайшие 10 лет женщина проведет в тюрьме. Еще 10 лет она получила условно за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Окружной прокурор Эллисон Митчел отметила, что в случае если Бауэр после освобождения вновь нарушит закон, то она отправится в тюрьму уже на 20 лет.



Эллисон Митчел:

Она использовала свое положение, чтобы флиртовать с учениками и соблазнять их.

Напомним, минувшим летом в США за секс с учениками 22 года тюрьмы дали 30-летней преподавательнице Дженнифер Фихтер из Флориды.

Это дело вызвало большой общественный резонанс. Фихтер арестовали после того, как мать одного из подростов нашла в телефоне сына любовные сообщения от учительницы. Подробности этой истории здесь.