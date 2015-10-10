Прямой эфир

В США 25-летняя учительница приговорена к 10 годам за секс с учениками

10 октября 2015 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Рейчел Бауэр  из города Франкстон (штат Техас) занималась сексом с несовершеннолетними мальчиками у себя дома. Как стало известно, кроме того, женщина отправляла им свои «обнаженные фотографии».

Жертвами стали трое мальчиков – 14, 16 и 17 лет.

Свою вину Рэйчел Бауэр признала.

Ближайшие 10 лет женщина проведет в тюрьме. Еще 10 лет она получила условно за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Окружной прокурор Эллисон Митчел отметила, что в случае если Бауэр после освобождения вновь нарушит закон, то она отправится в тюрьму уже на 20 лет.

Эллисон Митчел:
Она использовала свое положение, чтобы флиртовать с учениками и соблазнять их.

Напомним, минувшим летом в США за секс с учениками 22 года тюрьмы дали 30-летней преподавательнице Дженнифер Фихтер из Флориды.

Это дело вызвало большой общественный резонанс. Фихтер арестовали после того, как мать одного из подростов нашла в телефоне сына любовные сообщения от учительницы. Подробности этой истории здесь

# происшествия # Педофилия # Рейчел Бауэр

Другие новости рубрики

Все новости
Теракт в Турции: около 30 человек погибли, порядка 100 получили ранения
10 октября 2015 11:33

Теракт в Турции: около 30 человек погибли, порядка 100 получили ранения

В Лунинецком районе Mercedes столкнулся с трактором: погиб 27-летний пассажир авто
08 октября 2015 14:15

В Лунинецком районе Mercedes столкнулся с трактором: погиб 27-летний пассажир авто

Минувшей ночью в Минске неизвестные подожгли три автомобиля
08 октября 2015 07:43

Минувшей ночью в Минске неизвестные подожгли три автомобиля