В США учительницу осудили на 30 лет за секс с учениками

Новости США. 36-летнюю Брианну Алтис из Юты приговорили к 30 годам тюрьмы за совращение троих учеников: одного шестнадцатилетнего, двух других – семнадцатилетних.

В ходе судебных разбирательств женщина признала свою вину.

Адвокат Брианны настаивал на том, что подростки сами преследовали свою учительницу и вынуждали ее вступать в интимные отношения. Однако суд пришел к выводу, что Алтис, будучи взрослым человеком, могла отказать школьникам.

Во время заседания женщина извинилась перед учениками.