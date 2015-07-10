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В США учительницу осудили на 30 лет за секс с учениками

10 июля 2015 17:11
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Новости США. 36-летнюю Брианну Алтис из Юты приговорили к 30 годам тюрьмы за совращение троих учеников: одного шестнадцатилетнего, двух других – семнадцатилетних. 

В ходе судебных разбирательств женщина признала свою вину.

Адвокат Брианны настаивал на том, что подростки сами преследовали свою учительницу и вынуждали ее вступать в интимные отношения. Однако суд пришел к выводу, что Алтис, будучи взрослым человеком, могла отказать школьникам.

Во время заседания женщина извинилась перед учениками.

В США учительницу осудили на 30 лет за секс с учениками-1



Брианна Алтис:
Я человек, и я наделала ошибок в очень трудный период своей жизни.

Алтис была арестована в октябре 2013 года, когда один из учеников рассказал об отношениях с ней.

По его словам, с начала учебного года они флиртовали во время уроков, переписывались, затем стали целоваться и заниматься сексом. Другой школьник подчеркнул в суде, что один раз вступал с Алтис в интимные отношения до октября 2013 года и еще три раза – в декабре, когда она была освобождена под залог.

Напомним, неделей ранее в штате Флорида вынесли приговор другой учительнице, которая вступила в половые отношения со своими учениками. Дженнифер Фихтер получила 22 года тюрьмы за совращение трех 17-летних подростков.

# общество # Педофилия # Брианна Алтис

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