В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

Как предварительно установили следователи, две девочки – 10 и 13 лет – отправились к водоему неподалеку от деревни Осиновка. Взрослых они об этом не предупредили. Старшая не умела плавать, поэтому когда она упала в воду, поскользнувшись на бетонных плитах, младшая поспешила к ней на помощь. Однако в результате утонула сама.