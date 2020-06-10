В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

Новости Беларуси. Трагедия на воде. В Сморгонском районе школьница утонула, пытаясь спасти подругу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия на воде. В Сморгонском районе школьница утонула, пытаясь спасти подругу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как предварительно установили следователи, две девочки – 10 и 13 лет – отправились к водоему неподалеку от деревни Осиновка. Взрослых они об этом не предупредили. Старшая не умела плавать, поэтому когда она упала в воду, поскользнувшись на бетонных плитах, младшая поспешила к ней на помощь. Однако в результате утонула сама.
Спасатели извлекли тело ребенка. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Стоит отметить, что с наступлением жаркой погоды все больше белорусов стремятся провести свободное время у воды. И чтобы этот отдых не оказался омрачен, необходимо соблюдать меры безопасности.
Особое внимание детям – ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра.