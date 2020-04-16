Прямой эфир

Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд

16 апреля 2020 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодые люди обворовали парня, который купил им билеты на поезд и спиртное. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний молодой человек познакомился с компанией из трёх человек ночью 13 апреля на железнодорожном вокзале в Могилеве. Парню нужно было ехать в столицу на работу, а его собеседники собирались на дачу в Кличевский район. 

Выяснив, что им по пути, молодые люди решили купить спиртное. В честь знакомства потерпевший оплатил не только алкоголь, но и билеты в купе. Когда могилёвчанин опьянел, один из попутчиков вытащил у него из кармана 25 рублей. 

Позже потерпевший уснул, чем воспользовалась девушка. Она достала из внутреннего кармана куртки юноши кошелёк и вынула оттуда около 200 рублей. На станции Несета фигуранты вышли. 

Когда житель Могилёва проснулся, он не обнаружил свои деньги и обратился в милицию. Опросив заявителя и изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили подозреваемых. 

Компания задержана. Часть похищенного была потрачена, остальную наличность фигуранты спрятали в подушке в дачном доме. 

Возбуждены уголовные дела. Парень и девушка уже привлекались к ответственности за кражи, разбой, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и заведомо ложный донос. 

Ещё один попутчик, не участвовавший в краже, разыскивался за хищение велосипеда. В отношении него также возбуждено уголовное дело. 

Ранее в аналогичном правонарушении подозревался житель Барановичей. 

В поезде подозреваемый обокрал мужчину, оставив только паспорт (подробнее здесь). 

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на Партизанском проспекте. Водитель Kia не пропустил Range Rover, есть пострадавшие
16 апреля 2020 17:25

Авария на Партизанском проспекте. Водитель Kia не пропустил Range Rover, есть пострадавшие

В Миорском районе мужчина избивал сожительницу, в милицию обратились соседи
16 апреля 2020 15:55

В Миорском районе мужчина избивал сожительницу, в милицию обратились соседи

В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу
16 апреля 2020 14:30

В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу