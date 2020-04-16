Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд

Новости Беларуси. Молодые люди обворовали парня, который купил им билеты на поезд и спиртное.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний молодой человек познакомился с компанией из трёх человек ночью 13 апреля на железнодорожном вокзале в Могилеве. Парню нужно было ехать в столицу на работу, а его собеседники собирались на дачу в Кличевский район.

Выяснив, что им по пути, молодые люди решили купить спиртное. В честь знакомства потерпевший оплатил не только алкоголь, но и билеты в купе. Когда могилёвчанин опьянел, один из попутчиков вытащил у него из кармана 25 рублей.

Позже потерпевший уснул, чем воспользовалась девушка. Она достала из внутреннего кармана куртки юноши кошелёк и вынула оттуда около 200 рублей. На станции Несета фигуранты вышли.

Когда житель Могилёва проснулся, он не обнаружил свои деньги и обратился в милицию. Опросив заявителя и изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили подозреваемых.

Компания задержана. Часть похищенного была потрачена, остальную наличность фигуранты спрятали в подушке в дачном доме.

Возбуждены уголовные дела. Парень и девушка уже привлекались к ответственности за кражи, разбой, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и заведомо ложный донос.

Ещё один попутчик, не участвовавший в краже, разыскивался за хищение велосипеда. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Ранее в аналогичном правонарушении подозревался житель Барановичей.