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В штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу на парковке возле местной школы. 1 ребенок погиб, 2 ранены

28 января 2014 07:07
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Новости США. В американском штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу на парковке возле местной школы. В результате погиб один ребенок, двое получили ранения.

Неизвестный скрылся с места преступления. Мотивы стрельбы пока неизвестны.

В последнее время подобные случаи происходят в США все чаще. По данным одного из американских исследовательских центров, в стране ежегодно примерно 10 тысяч детей получают огнестрельные ранения. Около 3 тысяч погибают еще до приезда сокрой помощи. Политики всерьез задумались над ужесточением закона об использовании оружия. Однако пока переговоры не принесли никаких результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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