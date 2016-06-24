В Дзержинске сгорела сауна из-за нарушения правил эксплуатации печей

Новости Беларуси. В дежурную часть МЧС из Дзержинского района поступило сообщение о задымлении мастерских на территории одного из сельхозпредприятий. Дым шел с первого этажа административно-бытового комплекса, где располагаются офисные помещения, сауна и диспетчерская.

До прибытия подразделений МЧС работники предприятия самостоятельно потушили пожар. Люди из здания вышли самостоятельно. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожено отделка парилки отделения, закопчены стены сауны.

Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующего оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.