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В Дзержинске сгорела сауна из-за нарушения правил эксплуатации печей

24 июня 2016 15:03
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Новости Беларуси. В дежурную часть МЧС из Дзержинского района поступило сообщение о задымлении мастерских на территории одного из сельхозпредприятий. Дым шел с первого этажа административно-бытового комплекса, где располагаются офисные помещения, сауна и диспетчерская.

До прибытия подразделений МЧС работники предприятия самостоятельно потушили пожар. Люди из здания вышли самостоятельно. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожено отделка парилки отделения, закопчены стены сауны.

Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующего оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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