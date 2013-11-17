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В Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Дамбы закрыты, в открытой акватории остались 1600 человек и 7 сухогрузов

17 ноября 2013 15:03
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Новости России. Большая вода угрожает Санкт-Петербургу. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота волн в прибрежной зоне города составляет полтора метра, однако эта цифра может возрасти почти в два раза. Чтобы избежать катастрофы, в действие приведён комплекс защитных сооружений. Персонал переведен на усиленный режим работы. Из-за угрозы наводнения закрыты водопропускные сооружения.

В открытой акватории курсируют пассажирский паром, на борту которого находится около 1600 человек и 7 сухогрузов. Суда не успели зайти в морской порт до закрытия «дамбы». Ожидается, что они смогут попасть в морскую гавань около семи вечера, когда будет плановое время открытия судопропускных сооружений.

# происшествия # Наводнение # Природные катаклизмы

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