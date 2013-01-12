В Ростове недовольный пассажир расстрелял водителя маршрутки и его 16-летнего сына

Новости России. 35-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, попросил водителя остановиться, но тот проехал нужное ему место. Недовольный этим, мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в водителя и его 16-летнего сына, сидевшего рядом.

Двое пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждении».

Выяснилось, что стрелок был пьян, он праздновал успешное окончание обучения на частного охранника. У мужчины изъяли травматический пистолет, две заряженные обоймы и коробку с 19 патронами.