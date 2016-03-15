В Рогачеве без воды остаётся почти половина города, но частично авария ликвидирована

Новости Беларуси. В Рогачеве без холодной и горячей воды с самого утра остаётся почти половина города. Сейчас частично авария ликвидирована. Дело в обвалившемся старом колодце насосной станции. С причинами и следствиями крупного ЧП пришлось бороться весь день.

Евгения Романова, заведующий детским садом № 12 Рогачёва:

Я утром вошла в ванну и поняла, что будут проблемы с водой. Позвонила своей сторожевой службе и дала указания, чтобы, в первую очередь, пищеблок был, запас воды сделанный и по всем группам. На питании тоже на сегодняшний день не сказалось

Евгения сделала все возможное, чтобы коммунальные неприятности не вмешались в обычную жизнь ее воспитанников. Все дети в саду накормлены и напоены. Воды запасено вдоволь. По рекомендациям санитарных врачей, скорректировали меню: творог на полдник заменили печеньем и какао. От салатов и вовсе пришлось воздержаться. В остальном – все как всегда.

А вот у коммунальщиков и других служб райцентра день выдался вовсе не рядовым. С 5 утра, когда поступил сигнал об аварии, все на ногах.

Владимир Давыдов, заместитель председателя Рогачевского райисполкома:

Ситуация сложная, находится под контролем. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном состоянии.

Для того чтобы устранить последствия коммунальной аварии, перекрыли воду сразу нескольким микрорайонам. В зоне отключения оказались жилища 12 тысяч рогачевцев, школа и 3 детских сада.

Александр Пусенков, водитель:

Люди подходят спрашивают, когда это закончится. Благодарят, что воду подвозим.

Сами же горожане ситуацию восприняли настороженно. Ведь нынешняя авария третья за последние 5 лет. В 2012-м из-за проблем с канализацией без воды остался весь город, а в 2014-м - одновременно несколько улиц.

Кому воды было сегодня через край, так это рогачёвским коммунальщикам. Главная проблема при устранении подобных аварий – устранить приток воды. Однако и через 10 часов после отключения микрорайонов от водоснабжения канализация продолжает наполняться. Добраться к месту аварии на 6-метровой глубине в таких условиях просто невозможно.

Владимир Науменко, главный инженер коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия «Рогачёв»:

После того, как мы перекроем подачу поступления стоков, приступаем к строительным работам. Материалы у нас уже готовы, техника готова.

К вечеру коммунальщикам удалось-таки приступить к строительным работам. Уже в 7 часов в одном из трех отключенных микрорайонов Рогачева вода вновь появилась. В эти минуты продолжают восстановление водоснабжения в оставшейся части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.