В регионе падения СУ-27 плохая связь

Многофункциональный истребитель Су-27 выступал с демонстрационным полетом. По словам очевидцев, во время выполнения мертвой петли по непонятным причинам самолет рухнул.
Министерство обороны сейчас выясняет фамилии пилотов, которые, возможно, успели катапультироваться. На место происшествия уже выехала комиссия из консульского отдела посольства Беларуси в Польше.
- Осложняется ситуация тем, что в регионе очень плохая сотовая связь. В данный момент информацией о возможных жертвах мы не располагаем, - заявил в интервью телеканалу СТВ Дмитрий Выборный, пресс-атташе Республики Беларусь в Республике Польша.