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В регионе падения СУ-27 плохая связь

30 августа 2009 16:27
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Белорусский самолет Су-27 упал во время авиа-шоу в Польше. Несчастный случай произошел недалеко от города Радом, где летчики ВВС и войск ПВО Беларуси принимают участие в 11 международном авиа-шоу.

Многофункциональный истребитель Су-27 выступал с демонстрационным полетом. По словам очевидцев, во время выполнения мертвой петли по непонятным причинам самолет рухнул.

Министерство обороны сейчас выясняет фамилии пилотов, которые, возможно, успели катапультироваться. На место происшествия уже выехала комиссия из консульского отдела посольства Беларуси в Польше.  

- Осложняется ситуация тем, что в регионе очень плохая сотовая связь. В данный момент информацией о возможных жертвах мы не располагаем, - заявил в интервью телеканалу СТВ Дмитрий Выборный, пресс-атташе Республики Беларусь в Республике Польша.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Су-25

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