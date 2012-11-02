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В районе аэродрома «Боровая» под Минском дежурный вертолет войск ПВО Беларуси пресек нелегальный полет паралайтера

02 ноября 2012 13:36
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Новости Беларуси. Министерство обороны проводит разбирательство по факту несанкционированного использования воздушного пространства Беларуси. Инцидент произошел 30 октября.

В районе аэродрома «Боровая» без соответствующего разрешения летал паралайтер – аппарат в виде парашюта на каркасе с пропеллером. Дежурный вертолет войск ПВО принудил нарушителя к посадке. Органами внутренних дел проведена по этому факту предварительная проверка.

С 2009 года пресечено более 10 случаев нарушений использования воздушного пространства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герман Александров, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь:
Данное действие квалифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства. Органами Министерства внутренних дел завершено предварительное разбирательство по данному делу, производится сбор необходимых материалов для дальнейшего представления в Департамент по авиации Министерства транспорта для последующего принятия процессуальных действий, связанных с привлечением виновных лиц к административной ответственности.

# происшествия # Военная авиация

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