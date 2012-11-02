В районе аэродрома «Боровая» под Минском дежурный вертолет войск ПВО Беларуси пресек нелегальный полет паралайтера

Новости Беларуси. Министерство обороны проводит разбирательство по факту несанкционированного использования воздушного пространства Беларуси. Инцидент произошел 30 октября.

В районе аэродрома «Боровая» без соответствующего разрешения летал паралайтер – аппарат в виде парашюта на каркасе с пропеллером. Дежурный вертолет войск ПВО принудил нарушителя к посадке. Органами внутренних дел проведена по этому факту предварительная проверка.

С 2009 года пресечено более 10 случаев нарушений использования воздушного пространства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герман Александров, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь:

Данное действие квалифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства. Органами Министерства внутренних дел завершено предварительное разбирательство по данному делу, производится сбор необходимых материалов для дальнейшего представления в Департамент по авиации Министерства транспорта для последующего принятия процессуальных действий, связанных с привлечением виновных лиц к административной ответственности.