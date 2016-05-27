В Псковской области столкнулись два микроавтобуса: в одном из них находились граждане Беларуси

Новости Беларуси. В Псковской области России столкнулись два микроавтобуса. В одном из них находились граждане Беларуси.

ДТП произошло минувшей ночью на трассе Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Гривы. Сообщается, что пострадали семь человек. Помощь им оказали на месте. Госпитализация не понадобилось. Наших соотечественников пересадили в другой автобус по ранее намеченному маршруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Малюта, начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области:

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с идущим впереди автомобилем. В результате ДТП пострадали семь человек, пассажиры микроавтобуса. Госпитализация им не потребовалась. По данным полиции, автомобиль следовал из Гомеля в Санкт-Петербург. Сейчас по данному факту полиция Псковской области проводит проверку.