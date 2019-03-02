В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором

Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, на 106 км трассы Минск – Гомель в направлении Бобруйска грузовой Mercedes наехал на попутно двигавшийся трактор, который перевозил в прицепе брёвна.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В результате столкновения трактор опрокинулся, его водитель был доставлен в медучреждение. Механические повреждения получила кабина Mercedes, находившемуся за рулём человеку госпитализация не потребовалась.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома