В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором

Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.
Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, на 106 км трассы Минск – Гомель в направлении Бобруйска грузовой Mercedes наехал на попутно двигавшийся трактор, который перевозил в прицепе брёвна.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
В результате столкновения трактор опрокинулся, его водитель был доставлен в медучреждение. Механические повреждения получила кабина Mercedes, находившемуся за рулём человеку госпитализация не потребовалась.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
По факту аварии проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
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