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В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором

02 марта 2019 06:24
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Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, на 106 км трассы Минск – Гомель в направлении Бобруйска грузовой Mercedes наехал на попутно двигавшийся трактор, который перевозил в прицепе брёвна.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором-4

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В результате столкновения трактор опрокинулся, его водитель был доставлен в медучреждение. Механические повреждения получила кабина Mercedes, находившемуся за рулём человеку госпитализация не потребовалась.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором-7

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором-10

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

На неделе в Толочинском районе Chrysler протаранил две фуры. 

Водитель легковушки погиб – здесь подробности.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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