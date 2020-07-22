В Ошмянском районе на играющих в котловане детей обрушился грунт. Мальчики погибли

Новости Беларуси. Трагедия в Ошмянском районе. В одной из деревень детей засыпало песком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел накануне вечером. Два мальчика – 11 и 12 лет – играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети были в яме, грунт обрушился прямо на них.