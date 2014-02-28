В Орше 27 февраля провалился под лед и утонул школьник

Новости Беларуси. На реке в Орше 27 февраля утонул ребенок. По словам очевидцев, школьник шел по льду, в какой-то момент провалился и мгновенно скрылся под водой в промоине. Трагедия произошла в семи метрах от берега.

Прибывшие работники ОСВОДа оперативно осмотрели место происшествия. Но обнаружить его не смогли. Поиску препятствовало очень сильное течение и множество промоин.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают личность ребенка. А отдел образования Оршанского райисполкома проводит перекличку учащихся в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ЧП в Орше в милицию сообщил очевидец. По его словам, на льду Днепра находился ребенок. И вдруг с головой ушел под воду. Прибывшие на место спасатели обнаружили пробоину во льду. Причем, тело ищут до сих пор. По предварительной информации, погибшему мальчику - ученику одной из местных школ - было всего восемь.

Игорь Варава, начальник центра пропаганды, обучения и социокультурной деятельности при Минском городском управлении МЧС:

Ваш сверстник, учащийся школы, провалился под лёд. Благо подразделения военно-спасательные находились рядом, его удалось спасти.

А это уже о случае другом, который произошел на Чижовском водохранилище в Минске. Подполковник Варава рассказывает столичным школьникам, что делать, чтобы похожих происшествий не было. Последствия детской беспечности на тонком льду могут стать отнюдь не детскими.

Андрей Ганусевич, заместитель начальника Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по кадровым вопросам:

Детям доводится информация о том, что пришло потепление, о том, что это опасно - выходить на лёд. И мы очень часто общаемся с детьми, вся информация доводится и контролируется нами.

Такая акция МЧС — республиканская. С профилактическими лекциями спасатели в столице уже неделю. Посещают самые крупные школы, не забывая о районных. Причина очевидна: около большинства из них — водоемы. А, следовательно, в такую погоду — зоны риска.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Даже в такую весеннюю погоду здесь, на Комсомольском озере, на лед выходят часто. В большинстве случаев — рыбаки. Сотрудникам этой спасательной станции иногда ничего не остается, как просто на них смотреть. Единственное, что они могут сделать - предупредить рыбаков о том, что выходить на такой тонкий лед опасно. Их логику (рыбаков) понять сложно. Для кого-то, наверное, улов важнее жизни.

Зимние, а теперь почти весенние любители порыбачить - категория проблемная. Летом ОСВОД повлиять на них может подъехав на катере и просто прогнав. Сейчас вряд ли. Спросить почему они рискуют жизнью, решили мы. На лед выбрались под надзором спасателей.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Не боитесь здесь рыбачить?

Рыбак:

Уже15 человек утонули.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А вы не боитесь?

Рыбак:

Пока нет.

Чтобы обеспечить безопасность в том числе и этих рыбаков, спасательная станция Комсомольского озера работает круглосуточно. Такой принцип действия и для остальных пунктов спасения на воде. Зиму здесь отработали, что называется, в сухую. Ни одного серьезного ЧП. Нам признаются: всем бы спасательным станциям такие «чистые» цифры.

Павел Соловьев, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Спасаем мы, в основном, в дневное время. на лед у нас выходят рыбаки, дети. Мы их предупреждаем об опасности выхода на лед. лед становится тонким. Каждый день погода меняется. На прошлой неделе на пляже у нас провалилась собака. Нам позвонили, мы моментально среагировали. Через 5 минут мы собаку уже достали.

Всплеск числа жертв на водоемах страны, как обычно, ожидают с наступлением паводка. К слову, в Гомельской области он уже начался. Поэтому спасатели заранее и, кажется, в бесчисленный раз, напоминают любителям экстрима: лед — это вода.