СК: по факту смертельной аварии под Бешенковичами возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства аварии с участием двух легковых автомобилей в Бешенковичском районе.

По информации УСК по Витебской области, 27 декабря вечером произошло лобовое столкновение Volkswagen и Renault. В результате ДТП оба водителя – 37-летний и 70-летний мужчины – погибли.