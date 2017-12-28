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СК: по факту смертельной аварии под Бешенковичами возбуждено уголовное дело

28 декабря 2017 11:19
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Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства аварии с участием двух легковых автомобилей в Бешенковичском районе.

По информации УСК по Витебской области, 27 декабря вечером произошло лобовое столкновение Volkswagen и Renault. В результате ДТП оба водителя – 37-летний и 70-летний мужчины – погибли.

В салонах обоих автомобилей находились супруги погибших – здесь подробнее.

СК: по факту смертельной аварии под Бешенковичами возбуждено уголовное дело-1

Фото: СК

Обе женщины были доставлены в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Выясняются обстоятельства столкновения. Назначен ряд экспертиз.

Правоохранители ищут очевидцев аварии. Всем, кто обладает какими-либо сведениями, просьба обратиться по круглосуточному телефону +37533 3998044.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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