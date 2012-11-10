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В Нью-Йорке около 900 человек, пострадавших от урагана «Сэнди», поселят в тюрьму

10 ноября 2012 13:00
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Новости США. В Нью-Йорке придумали, как решить проблему с жильем для пострадавших от урагана «Сэнди». Порядка 900 человек поселят в тюрьме. Исправительное учреждение закрыли в минувшем году в рамках оптимизации бюджета.

С тех пор коммуникации в здании отключены. Но за неимением лучшего пострадавшие даже от такого жилья не отказываются. Ведь в одном только Нью-Йорке насчитывается около 40 тысяч человек, которые остались без крыши над головой из-за урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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