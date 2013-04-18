В Новополоцке ребенок упал в ледяную воду

Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилась детская забава в Новополоцке. 12-летний мальчик решил покататься по Западной Двине на льдине. Но хрупкое плавсредство не выдержало, и ребенок упал в ледяную воду. Он чудом доплыл до подтопленного дерева и забрался на него. Самостоятельно выбраться на сушу не мог. До берега было 10 метров.

Заметил мальчика местный житель, который тут же позвонил в МЧС. Сотрудники спасли ребенка. С диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.