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В Новополоцке ребенок упал в ледяную воду

18 апреля 2013 11:23
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Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилась детская забава в Новополоцке. 12-летний мальчик решил покататься по Западной Двине на льдине. Но хрупкое плавсредство не выдержало, и ребенок упал в ледяную воду. Он чудом доплыл до подтопленного дерева и забрался на него. Самостоятельно выбраться на сушу не мог. До берега было 10 метров.

Заметил мальчика местный житель, который тут же позвонил в МЧС.  Сотрудники спасли ребенка. С диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Дети и родители

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