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В Несвиже магазин загорелся, когда в нём были покупатели

15 июля 2019 18:55
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Новости Беларуси. В Несвиже спасатели ликвидировали возгорание магазина. Пожар возник, когда в магазине были покупатели. Все они успели самостоятельно выйти до прибытия спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже магазин загорелся, когда в нём были покупатели-1

Огонь повредил перекрытия, 60 квадратных метров крыши, а также стены в торговом зале, холодильные витрины и товар. Причина пожара устанавливается. Среди версий – нарушение правил использования электрооборудования.

В Несвиже магазин загорелся, когда в нём были покупатели-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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