В Несвиже магазин загорелся, когда в нём были покупатели

Новости Беларуси. В Несвиже спасатели ликвидировали возгорание магазина. Пожар возник, когда в магазине были покупатели. Все они успели самостоятельно выйти до прибытия спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Несвиже спасатели ликвидировали возгорание магазина. Пожар возник, когда в магазине были покупатели. Все они успели самостоятельно выйти до прибытия спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огонь повредил перекрытия, 60 квадратных метров крыши, а также стены в торговом зале, холодильные витрины и товар. Причина пожара устанавливается. Среди версий – нарушение правил использования электрооборудования.