В Могилёве в аварии пострадали 27-летняя женщина и 4-летний ребёнок

Новости Беларуси. 13 июля в Могилёве Renault Logan не пропустил ехавший навстречу Mazda.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария произошла на пересечении улиц Ленинской и Курако. 35-летний местный житель за рулём Renault совершал поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу Mazda.
В результате столкновения пострадали пассажиры Renault. 27-летняя женщина и 4-летний ребёнок были госпитализированы.
Отмечается, что ребёнок ехал на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.
Летом 2019 года в Минске на перекрёстке возле ГУМа столкнулись два Volkswagen.
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