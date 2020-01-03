В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года

Новости Беларуси. Новый год белорусы встретили спокойно. Правоохранители не зафиксировали серьезных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах праздничных гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их по стране было более 1700. По данным МВД, 300 тысяч белорусов пришли встречать Новый год на организованные концертные площадки. В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек

В целом, преступлений в первую ночь 2020-го зарегистрировано в разы меньше, чем обычно. Не было и тяжелых травм от пиротехники. Лишь 46 человек обратились за помощью после запуска фейерверков, большинство получили помощь амбулаторно.