В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года
Новости Беларуси. Новый год белорусы встретили спокойно. Правоохранители не зафиксировали серьезных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах праздничных гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их по стране было более 1700. По данным МВД, 300 тысяч белорусов пришли встречать Новый год на организованные концертные площадки.
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В целом, преступлений в первую ночь 2020-го зарегистрировано в разы меньше, чем обычно. Не было и тяжелых травм от пиротехники. Лишь 46 человек обратились за помощью после запуска фейерверков, большинство получили помощь амбулаторно.
Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси:
Новогодняя ночь прошла достаточно спокойной и в доброжелательной обстановке. В местах проведения массовых гуляний каких-либо преступлений, чрезвычайных происшествий, а также грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Надо также отметить, что в новогоднюю ночь было совершено значительно меньше в целом преступлений, чем регистрируется среднестатистически.
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Известно, что 107 человек 1 января сели за руль в нетрезвом виде. Открыта и печальная статистика гибели людей в ДТП. Аварии в Беларуси с начала года унесли четыре жизни.